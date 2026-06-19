Самой популярной маркой в трейд-ине в Челябинской области стала Lada

За пять месяцев 2026 года в Челябинской области лидером по доле машин, которые клиенты сдают дилерам по трейд-ину, стала Lada. На нее приходится 24% от общего объема, сообщает «Авито Авто».

Второе место досталось бренду Kia с показателем 14%. Замыкает топ-3 Hyundai, доля которого составила 9%.

При этом среди моделей Lada лидером оказалась Granta — на нее приходится 40% от всех сдаваемых в трейд-ин автомобилей бренда. За ней следуют Lada Vesta с долей 23% и Lada XRAY (9%). Среди моделей Kia чаще всего попадают в трейд-ин Rio (доля — 39%), Sportage (20%) и Ceed (11%). У Hyundai наиболее востребованной стала Solaris — 42% от общего объема марки. Следом расположились Creta (21%) и ix35 (6%).

Виталина Ярховска