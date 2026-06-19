Экс-начальник кунгурской колонии строгого режима остался в СИЗО

Пермский краевой суд оставил в силе решение об аресте бывшего начальника исправительной колонии № 40 ГУФСИН по Пермскому краю Андрея Зотова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Андрей Зотов руководил ИК №40 с октября 2024-го по май 2026 года. Уже после увольнения он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Зотов, в период своего руководства исправительным учреждением, получил от бизнесмена взятку в виде мобильного телефона iPhone стоимостью 67 тыс. руб. За это он должен был оказывать покровительство одному из осужденных. 11 июня Дзержинский суд Перми арестовал бывшего начальника колонии. Он будет содержаться в СИЗО до 8 августа 2026 года.

Исправительная колония №40 расположена в Кунгуре, имеет строгий режим содержания. Учреждение рассчитано на 2,2 тыс. осужденных.