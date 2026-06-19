Экс-директор «Харабалинской птицефабрики» осужден за растрату

Суд в Харабалинском районе Астраханской области вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору птицефабрики «Харабалинская», а также двум его сообщникам. Фигурантов признали виновными в растрате вверенного имущества государственного предприятия. Следствие установило, что руководитель организации организовал оплату ремонта постороннего автомобиля за счет средств фабрики, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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События разворачивались с февраля по апрель 2025 года. Генеральный директор птицефабрики Идрис Магомедов вступил в предварительный сговор с местным жителем Ильясом Хажанбердеевым. К схеме также присоединился заместитель директора автосервиса Иван Черниченко, который выступил в роли пособника. Вместе они обеспечили перечисление денег за работы, которые фактически не имели отношения к служебному транспорту предприятия.

Руководство автосервиса по согласованию с директором фабрики подготовило документы с ложными сведениями. В бумагах значился ремонт служебной машины птицефабрики, хотя в реальности специалисты чинили другое транспортное средство. Стоимость этих работ превысила 500 тыс. руб. Бухгалтерия предприятия перевела деньги на основании подложных актов, после чего средства были израсходованы на цели, не связанные с деятельностью фабрики.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета выявили схему во взаимодействии с УФСБ России по Астраханской области. Правоохранители пресекли дальнейшую деятельность группы. Ахтубинский межрайонный следственный отдел собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения обвинительного акта.

Харабалинский районный суд назначил фигурантам наказание в виде штрафа. Размер взыскания для осужденных составил от 200 до 350 тыс. руб. Идрис Магомедов и Ильяс Хажанбердеев получили наказание по части 3 статьи 160 УК РФ. Иван Черниченко осужден по пункту 5 статьи 33 и части 3 статьи 160 УК РФ, предусматривающим ответственность за пособничество в растрате. Приговор вступил в законную силу.

Никита Маркелов