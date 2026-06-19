В Челябинской области на соцвыплаты медработникам выделили 1,2 млрд рублей

С начала 2026 года отделение Социального фонда России (СФР) по Челябинской области направило более 1,2 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам. Меру поддержки получают более 20 тыс. специалистов первичного звена здравоохранения, районных больниц и службы скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе областного отделения Соцфонда РФ.

Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от категории персонала и численности населения в населенном пункте, где находится медучреждение.

Наиболее высокие надбавки установлены для специалистов, работающих в малых населенных пунктах (менее 50 тыс. жителей): до 50 тыс. руб. для врачей и до 30 тыс. руб. для среднего медперсонала. В городах с населением от 100 тыс. человек выплаты составляют 18,5 тыс. и 14,5 тыс. руб. соответственно.

По данным управляющего региональным отделением СФР Татьяны Бажаевой, средства перечисляются сотрудникам без необходимости обращаться в ведомство. Медицинские организации самостоятельно формируют реестры сотрудников и направляют их, после чего средства зачисляются на счета работников. Обязательным условием получения поддержки является участие учреждения в программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Евгений Рыженьков