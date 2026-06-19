В Юго-Западном районе Екатеринбурга построят жилые кварталы, детсады и школу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки территории в Юго-Западном микрорайоне, где до 2030 года планируют построить новое жилье, школу и два детских сада, а также проложить участок трамвайной линии, сообщили в пресс-службе администрации. Речь идет о территориях в границах ул. Фурманова – Московской – Амундсена – Шаумяна – Чкалова – переулка Воронежского – улиц Громова – Шаумяна – Чкалова – Обувщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, на участке площадью 48,1 га планируется строительство жилых кварталов общей площадью около 290 тыс. кв. м. Для будущих жителей также создадут паркинги почти на 2 тыс. мест. Там запланировано строительство школы на 1,5 тыс. учеников и двух отдельно стоящих детских садов вместимостью 675 детей (на 325 и 350 мест соответственно). На первых этажах домов разместят торговые точки и объекты бытового обслуживания.

В рамках развития транспортной сети планируется прокладка нового участка трамвайной ветки длиной 440 метров. Срок реализации проекта – 2030 год.

Мария Игнатова