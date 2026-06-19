Минстрой Самарской области потребовал изъять недостроенную «Клинику сердца» у инвестора

В Арбитражном суде Самарской области началось разбирательство по иску областного министерства строительства к ООО «Современные медицинские технологии». Ведомство намерено через суд забрать у компании объекты незавершенного строительства на улице Аэродромной и выставить их на торги. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о двух зданиях с разной степенью готовности — 94% и 48%. Они расположены в Железнодорожном районе Самары по адресу: ул. Аэродромная, 43 «Б» и «В». Ответчик — ООО «СМТ» — попросил суд назначить строительно-техническую и оценочную экспертизу, чтобы установить фактическое состояние объектов и их рыночную цену. Судья удовлетворил ходатайство, производство по делу приостановлено. Но министерство не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу — ее рассмотрение назначено на июль.

В 2014 году областные власти и компания «Современные медицинские технологии» (бенефициар — Сергей Шатило) заключили меморандум о создании кардиоцентра на условиях ГЧП. Планировалось, что клиника станет филиалом кардиодиспансера и сможет принимать до 11,5 тыс. пациентов в год. Но после того как бизнесмен оказался под следствием по делу о картельном сговоре при закупках медоборудования, проект был заморожен. Впоследствии соглашение расторгли, и попытки найти нового инвестора или выкупить объект в региональную собственность успехом не увенчались.

Георгий Портнов