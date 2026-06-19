Двое астраханцев осуждены за незаконный оборот 410 кг раков

Суд вынес приговор двум жителям Астрахани по делу об обороте немаркированной продукции (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-службу СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Следствие установило, что в ноябре 2025 года мужчины приобрели у неизвестных лиц партию живых раков. Общий вес товара превысил 410 кг. Стоимость продукции составила более 500 тыс. руб.

Покупатели перевезли раков на территорию частного домовладения в Ленинском районе. Там они хранили товар и готовились к его продаже.

Сотрудники регионального Следственного комитета и УЭБ и ПК УМВД пресекли деятельность злоумышленников. Правоохранители изъяли немаркированную продукцию.

Ленинский районный суд назначил наказание. Один фигурант получил 1 год лишения свободы условно. Второй осужден на 2 года условно. Также суд назначил штрафы в 200 тыс. руб. и 550 тыс. руб. соответственно.

Никита Маркелов