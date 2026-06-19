Прикамье вошло в число лидеров в РФ по снижению лимита по кредитным картам

По данным за май 2026 года Пермский край вошел в тройку регионов-лидеров по динамике снижения среднего размера лимита по новым выданным кредитным картам. Этот показатель составил в мае 99,2 тыс. руб., снизившись по сравнению с апрелем на 1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое место по динамике снижения лимита кредиток в мае 2026 года заняла Ростовская область (-2,8%), за ней следуют Краснодарский (-1,2%) и Пермский (-1%) края.

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ в мае 2026 года был отмечен в Москве (144,6 тыс. руб.) и Московской области (131,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (128,7 тыс. руб.), Республике Крым (119,4 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (116,1 тыс. руб.).