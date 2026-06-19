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«Аэрофлоту» субсидируют перелеты в Минск из бюджета Нижегородской области

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о субсидировании авиакомпании «Аэрофлот» международных перелетов из Нижнего Новгорода в Минск. Субсидии перевозчику предоставят из областного бюджета, отмечается в документе.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», рейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут выполняться трижды в неделю на самолетах Airbus A320.

Предельный размер субсидии за один оборотный рейс составит 1,4 млн руб.

Владимир Зубарев