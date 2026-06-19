«Аэрофлоту» субсидируют перелеты в Минск из бюджета Нижегородской области
Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о субсидировании авиакомпании «Аэрофлот» международных перелетов из Нижнего Новгорода в Минск. Субсидии перевозчику предоставят из областного бюджета, отмечается в документе.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», рейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут выполняться трижды в неделю на самолетах Airbus A320.
Предельный размер субсидии за один оборотный рейс составит 1,4 млн руб.