«Аэрофлоту» субсидируют перелеты в Минск из бюджета Нижегородской области

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о субсидировании авиакомпании «Аэрофлот» международных перелетов из Нижнего Новгорода в Минск. Субсидии перевозчику предоставят из областного бюджета, отмечается в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», рейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут выполняться трижды в неделю на самолетах Airbus A320.

Предельный размер субсидии за один оборотный рейс составит 1,4 млн руб.

Владимир Зубарев