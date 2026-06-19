В Ульяновске из-за авиашоу усилят работу общественного транспорта

Вечером 19 июня в Ульяновске усилят работу общественного транспорта из-за авиашоу. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

В 18:30 (MSK+1) состоится пролет авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Они выступят над акваторией Волги. К 18:40 (MSK+1) к остановке «ДК Губернаторский» прибудут три трамвайных вагона маршрута №22 и два вагона маршрута №4.

На городские линии также выпустят дополнительные автобусы по маршрутам №№4, 16, 22, 30, 31, 38, 43, 52, 59, 66, 67, 74, 78, 84, 94 и 96. Для жителей Заволжского района усилят маршруты №№22, 78 и 84.

Мероприятия 19 июня будут приурочены к 50-летию со дня создания ульяновского филиала АО «Ил-Авиастар». Праздник организуют в рамках программы «Ульяновск — авиационная столица».

Андрей Сазонов