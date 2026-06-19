В Башкирии разработают меры поддержки бойцов отряда «Барс»

Курултай Башкирии 25 июня в первом чтении рассмотрит законопроект о государственной поддержке бойцов территориального подразделения «Барс» Минобороны РФ, задействованных в защите объектов инфраструктуры, в том числе от атак беспилотников.

Документ не прописывает конкретные меры поддержки военнослужащих — это должен сделать глава Башкирии своим указом. В случае гибели бойцов во время службы меры поддержки, в том числе материальная помощь, будут назначены членам семьи погибших. Порядок и размер выплаты установит региональный кабмин.

Законопроект призван повысить привлекательность военной службы в территориальном подразделении «Барс», а также повысить эффективность противовоздушной обороны на территории республики, отмечает министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ольга Кабанова в пояснительной записке к документу.

Создание регионального подразделения «Барс» 16 июня анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами. По его словам, в республике готовят боевой армейский резерв, в который должны войти 300 человек. Кроме того, власти, со слов господина Хабирова, формируют около сотни маневренных огневых групп. Ранее о наборе в отряд «Барс» объявляли муниципалитеты. Например, в администрации Зилаирского района сообщали, что структура должна оборонять объекты топливно-энергетического комплекса.

Идэль Гумеров