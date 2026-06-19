Переданный в войсковую часть автомобиль оказался в собственности нижегородца

Автомобиль Volkswagen Polo, переданный судебными приставами Карелии для Минобороны РФ в качестве гуманитарной помощи, оказался в собственности жителя города Арзамаса Нижегородской области. По иску военного прокурора арзамасский суд вернул транспортное средство в госказну.

Как сообщили в суде, в 2025 году иномарку конфисковали у жителя Сортавалы и обратили в федеральную собственность. В войсковой части автомобиль отдали в распоряжение гражданина, но в результате его противоправных действий транспорт «выбыл из владения РФ». В дальнейшем между двумя иными гражданами в Арзамасе был заключен договор купли-продажи на этот автомобиль за 800 тыс. руб.

По иску прокурора договор признали ничтожным, автомобиль изъяли из незаконного владения. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Галина Шамберина