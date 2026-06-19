Собственные доходы муниципалитетов Башкирии уменьшились на 5,76%

За пять месяцев с начала года доходы районов и городов Башкирии составили 65,07 млрд руб., увеличившись на 1,47% к значениям января — мая 2025 года. Такие сведения содержатся в ежемесячном отчете министерства финансов Башкирии об исполнении консолидированного бюджета.

Объем собственных (налоговых и неналоговых) поступлений в муниципальные бюджеты сократился на 5,76%: с 28,72 млрд до 27,06 млрд руб. Собственные доходы районов Башкирии сократились на 2% (до 14,23 млрд руб.), городских округов — на 13,08% (до 12,84 млрд руб.).

Расходы муниципалитетов выросли на 7,82%: с 62,3 млрд до 67,17 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на фоне роста расходов уменьшились поступления и в региональный бюджет

Идэль Гумеров