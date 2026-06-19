ММК стал лауреатом национальной премии за внедрение ИИ-решений

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) победило в двух номинациях национальной ИТ-премии «Приоритет: Цифра — 2026». Экспертный совет отметил проекты компании по автоматизации договорной работы и оптимизации логистики сырья. Информация о победителях размещена на сайте премии.

В категории «Лучшие модели искусственного интеллекта» премию получила ИИ-система семантического анализа нетиповых договоров, запущенная на комбинате в апреле 2025 года. Решение, построенное на отечественных языковых моделях (LLM), анализирует текст договоров и помогает обнаружить отклонения. Это позволило автоматизировать проверку документов и высвободить более 480 человеко-часов профильных специалистов ежемесячно.

Второй награды — в номинации «ИИ в транспорте и логистике» — удостоен проект по внедрению модели машинного обучения, которая сама прогнозирует поставки металлургического сырья. Система в реальном времени отслеживает закупки и движение груженых вагонов с сырьем. Операторы в результате видят полный жизненный путь поставок и достоверные сроки поставки. Применение методов линейного программирования позволило минимизировать простои вагонов и оптимизировать графики отгрузки. В перспективе ММК планирует масштабировать данную модель на логистику готовой продукции.

Национальная премия «Приоритет: Цифра» вручается за достижения в области импортозамещения и внедрения ИТ-технологий. В 2026 году на соискание награды было подано более 200 заявок, в числе которых федеральные бигтех корпорации — «Группа Астра», «Сбер» и «Альфа-Банк».

Евгений Рыженьков