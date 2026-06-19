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ООО «Башкирэнерго» усиливает борьбу с хищениями электроэнергии

ООО «Башкирэнерго» внедряет инновационные фотоловушки для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу электросчетчиков. Они обладают высокой степенью детализации, непрерывно мониторят состояние приборов учета, мгновенно фиксируя любые попытки изменения показаний счетчиков.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

При обнаружении подозрительной активности система автоматически отправляет зафиксированные данные — изображения, видео, место, время инцидента — напрямую в сетевую организацию, которые могут послужить поводом для привлечения к ответственности.

Фотоловушки успешно прошли тестирование в промышленных условиях и начали внедряться на объектах ООО «Башкирэнерго». Внедрение такой системы позволит не только оперативно реагировать на инциденты, но и выступать в качестве мощного сдерживающего фактора для потенциальных нарушителей.

ООО «Башкирэнерго»

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