Авиаперевозчик, чей самолет экстренно сел в Самаре, оштрафован за медленный сервис

Куйбышевская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров в аэропорту Курумоч, где рейс из Минеральных Вод в Москву задержался более чем на 12 часов. По результатам проверки перевозчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 32 тыс. рублей. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В мае 2026 года пассажирский самолет, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Москва, совершил посадку на запасной аэродром в самарском аэропорту. Вылета в пункт назначения пассажирам пришлось ждать свыше 12 часов, но авиакомпания с задержкой предоставила прохладительные напитки, горячее питание и с запозданием разместила клиентов в гостинице.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление с требованием устранить нарушения. Материалы проверки были направлены в Роспотребнадзор, который квалифицировал действия перевозчика как оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).

Георгий Портнов