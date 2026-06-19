Оставленные на переходе семь питбайков эвакуировали в Нижнем Новгороде

Сотрудники ГАИ эвакуировали на спецстоянку семь питбайков, которые были оставлены на пешеходном переходе у торгового центра на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Полицейские устанавливают личности владельцев для их привлечения к административной ответственности, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В ГАИ напомнили, что питбайки являются спортивным инвентарем, эксплуатировать их на дорогах общего пользования запрещено.

Галина Шамберина