В Самаре байкер на Harley-Davidson сбил пешехода и протаранил уличный фонарь

ДТП с участием мотоциклиста и пешехода произошло в Самаре в четверг, 18 июня. Происшествие случилось в 20:15(MSK+1) в Красноглинском районе города у дома №15 в поселке Мехзавод (16 квартал). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 37-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson двигался по улице Донской в направлении Банной. В районе перекрестка с нерегулируемым пешеходным переходом он сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть слева направо.

После столкновения мотоцикл потерял управление и врезался в уличный фонарь. Пешехода госпитализировали с травмами. Мотоциклиста отправили на амбулаторное лечение.

Георгий Портнов