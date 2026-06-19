В Башкирии возбудили дело из-за долгов перед рабочими завода литейных материалов

В Давлекановском районе возбудили уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам завода литейных материалов. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, с октября 2025-го по май этого года руководство предприятия задолжало 21 рабочему более 2,3 млн руб.

Сотрудники Альшеевского межрайонного следственного отдела по Башкирии намерены изучить финансово-хозяйственную документацию завода, а при необходимости привлечь экспертизу.

Идэль Гумеров