В Самарской области в 16 случаях плановых обследований выявлены нарушения режима охраны ООПТ

В Самарской области проведено 27 плановых обследований на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В 16 случаях зафиксированы нарушения режима охраны. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

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Объявлено 9 предостережений, возбуждено 3 дела по ст. 8.39 КоАП РФ Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. руб.

Самый распространенный вид нарушений — распашка земель. На таких территориях действует особый режим охраны, и распашка запрещена. Подобные действия наносят ущерб уникальным экосистемам.

Руфия Кутляева