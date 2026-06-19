В Похвистневе студентка осуждена за передачу своей банковской карты мошенникам

В Похвистневе Самарской области студентка колледжа осуждена за передачу своей банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал подсудимую виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа другому лицу).

«Девушка за денежное вознаграждение оформила банковскую карту и передала ее стороннему лицу. В последующем счет привязанный к переданной банковской карте использовался, для перевода денежных средств полученных в результате осуществления преступной деятельности неустановленных лиц»,— говорится в сообщении.

С учетом мнения прокурора виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 6,5 тыс. руб. с конфискацией полученных от незаконной сделки денег.

Сабрина Самедова