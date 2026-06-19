Путин запустил в Зеленодольске производство компрессоров для СПГ

Президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференции дали старт работе первого в стране комплекса по производству и испытаниям компрессорных агрегатов для сжиженного природного газа в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Новый объект предназначен для выпуска крупнотоннажного компрессорного оборудования для СПГ-проектов.

По данным предприятия, уже изготовлен и подготовлен к испытаниям первый компрессорный агрегат для Балтийского СПГ. В дальнейшем оборудование планируется поставлять и для других российских проектов в сфере сжиженного природного газа.

Анна Кайдалова