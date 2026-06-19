Сечин анонсировал запуск завода для комплекса «Звезда» в Приморье в 2029 году
Металлургический завод в Приморье для судостроительного комплекса «Звезда» планируют запустить в 2029 году. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, передает ТАСС.
По словам господина Сечина, строительство металлургического завода идет рядом со судостроительным кластером «Звезда», завод будет полностью в него интегрирован. Его мощность будет достигать 1,5 млн т в год. Основной продукцией предприятия станет крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м. Такие листы помогают оставлять как можно меньше сварных швов на корпусе судна. Это ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции. Глава компании отметил, что российские стальные листы «значительно превосходят зарубежные аналоги» по сочетанию размеров и физико-механических свойств.
Кроме того, на заводе будут производиться трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. Объем производства труб будет достигать 300 тыс. т в год. Благодаря проекту в регионе появится более 3,8 тыс. рабочих мест, отметил Игорь Сечин.
Судостроительный комплекс «Звезда» — российское предприятие крупномасштабного судостроения. Оно находится в Приморском районе, в городе Большой Камень. Основной заказчик ССК «Звезда» — «Роснефть». К 2030 году предприятие планирует построить для «Росатома» головной атомный ледокол проекта «Лидер» под названием «Россия». Также на верфи ведется строительство 15 танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» и двух научно-исследовательских судов по заказу Минобрнауки.
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Строительство ССК «Звезда» в Приморском крае, в бухте Большой Камень, началось в 2009 году по поручению президента РФ. В 2013 году «Роснефть» была привлечена к созданию новой верфи. Основной профиль предприятия — строительство и ремонт судов. Проектная стоимость предприятия на 2017 год оценивалась в 145,5 млрд рублей, а проектное число сотрудников — 7,5 тыс. человек. Верфь попала под санкции США в феврале 2024 года как компания, поддерживающая российский ОПК.
В ноябре 2024 года «Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении ССК «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Эта инициатива, поддержанная президентом Владимиром Путиным, исходила, по данным «Ъ», от главы «Роснефти» Игоря Сечина, который предложил передать верфи ОСК «по себестоимости строительства». Общие затраты на строительство «Звезды» и смежные металлургические мощности оценивались им в 250 млрд рублей. Однако, в марте 2025 года глава ВТБ Андрей Костин заявил об отмене сделки, сославшись на отсутствие у ОСК средств на покупку и наличие у «Звезды» эффективного собственника.