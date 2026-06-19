Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сечин анонсировал запуск завода для комплекса «Звезда» в Приморье в 2029 году

Металлургический завод в Приморье для судостроительного комплекса «Звезда» планируют запустить в 2029 году. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, передает ТАСС.

По словам господина Сечина, строительство металлургического завода идет рядом со судостроительным кластером «Звезда», завод будет полностью в него интегрирован. Его мощность будет достигать 1,5 млн т в год. Основной продукцией предприятия станет крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м. Такие листы помогают оставлять как можно меньше сварных швов на корпусе судна. Это ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции. Глава компании отметил, что российские стальные листы «значительно превосходят зарубежные аналоги» по сочетанию размеров и физико-механических свойств.

Кроме того, на заводе будут производиться трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. Объем производства труб будет достигать 300 тыс. т в год. Благодаря проекту в регионе появится более 3,8 тыс. рабочих мест, отметил Игорь Сечин.

Судостроительный комплекс «Звезда» — российское предприятие крупномасштабного судостроения. Оно находится в Приморском районе, в городе Большой Камень. Основной заказчик ССК «Звезда» — «Роснефть». К 2030 году предприятие планирует построить для «Росатома» головной атомный ледокол проекта «Лидер» под названием «Россия». Также на верфи ведется строительство 15 танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» и двух научно-исследовательских судов по заказу Минобрнауки.

Фотогалерея

Главный по нефти

Предыдущая фотография
Вице-премьер РФ Игорь Сечин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров председателя правительства РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса, 2010 год

Вице-премьер РФ Игорь Сечин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров председателя правительства РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Роснефти» Игорь Сечин (справа) перед началом российско-китайских переговоров в Пекине, 2025 год

Глава «Роснефти» Игорь Сечин (справа) перед началом российско-китайских переговоров в Пекине, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С главой «Газпрома» Алексеем Миллером (справа) на ПМЭФ-2025

С главой «Газпрома» Алексеем Миллером (справа) на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На пленарном заседании ПМЭФ-2021

На пленарном заседании ПМЭФ-2021

Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Справа налево: гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в рамках ВЭФ-2019

Справа налево: гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в рамках ВЭФ-2019

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год

На церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Перед началом встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Cиндзо Абэ в Сингапуре, 2018 год

Перед началом встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Cиндзо Абэ в Сингапуре, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Игорь Сечин на Красной площади на параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, 2018 год

Игорь Сечин на Красной площади на параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии подписания документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, 2016 год

На церемонии подписания документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Игорь Сечин перед началом встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге, 2016 год

Игорь Сечин перед началом встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень, 2016 год

Во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Игорь Сечин во время рабочей поездки президента России Владимира Путина в Баку, 2016 год

Игорь Сечин во время рабочей поездки президента России Владимира Путина в Баку, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В резиденции президента России Владимира Путина Ново-Огарево, 2013 год

В резиденции президента России Владимира Путина Ново-Огарево, 2013 год

Фото: РИА Новости

Слева направо: президент «Транснефти» Николай Токарев, министр энергетики Сергей Шматко и зампред правительства Игорь Сечин на церемонии закладки второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) в Брянской области, 2009 год

Слева направо: президент «Транснефти» Николай Токарев, министр энергетики Сергей Шматко и зампред правительства Игорь Сечин на церемонии закладки второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) в Брянской области, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

С мэром Москвы Сергеем Собяниным (слева) перед началом совещания о перспективах использования газомоторного топлива в Сочи, 2013 год

С мэром Москвы Сергеем Собяниным (слева) перед началом совещания о перспективах использования газомоторного топлива в Сочи, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На церемонии запуска газопровода Соболево—Петропавловск-Камчатский, 2010 год

На церемонии запуска газопровода Соболево—Петропавловск-Камчатский, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом РФ Владимиром Путиным на совещании «Об итогах деятельности топливно-энергетического комплекса России в 2010 году», 2011 год

С президентом РФ Владимиром Путиным на совещании «Об итогах деятельности топливно-энергетического комплекса России в 2010 году», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил меч президенту Венесуэлы Николасу Мадуро (справа) во время подписания соглашений в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, 2016 год

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил меч президенту Венесуэлы Николасу Мадуро (справа) во время подписания соглашений в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, 2016 год

Фото: Carlos Becerra / Anadolu Agency / Getty Images

Игорь Сечин в 1980-е годы

Игорь Сечин в 1980-е годы

Фото: Фото из личной коллекции Игоря Сечина

Следующая фотография
1 / 19

Вице-премьер РФ Игорь Сечин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров председателя правительства РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Роснефти» Игорь Сечин (справа) перед началом российско-китайских переговоров в Пекине, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С главой «Газпрома» Алексеем Миллером (справа) на ПМЭФ-2025

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На пленарном заседании ПМЭФ-2021

Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Справа налево: гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в рамках ВЭФ-2019

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Перед началом встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Cиндзо Абэ в Сингапуре, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Игорь Сечин на Красной площади на параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На церемонии подписания документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Игорь Сечин перед началом встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Игорь Сечин во время рабочей поездки президента России Владимира Путина в Баку, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В резиденции президента России Владимира Путина Ново-Огарево, 2013 год

Фото: РИА Новости

Слева направо: президент «Транснефти» Николай Токарев, министр энергетики Сергей Шматко и зампред правительства Игорь Сечин на церемонии закладки второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) в Брянской области, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

С мэром Москвы Сергеем Собяниным (слева) перед началом совещания о перспективах использования газомоторного топлива в Сочи, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На церемонии запуска газопровода Соболево—Петропавловск-Камчатский, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом РФ Владимиром Путиным на совещании «Об итогах деятельности топливно-энергетического комплекса России в 2010 году», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил меч президенту Венесуэлы Николасу Мадуро (справа) во время подписания соглашений в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, 2016 год

Фото: Carlos Becerra / Anadolu Agency / Getty Images

Игорь Сечин в 1980-е годы

Фото: Фото из личной коллекции Игоря Сечина

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Строительство ССК «Звезда» в Приморском крае, в бухте Большой Камень, началось в 2009 году по поручению президента РФ. В 2013 году «Роснефть» была привлечена к созданию новой верфи. Основной профиль предприятия — строительство и ремонт судов. Проектная стоимость предприятия на 2017 год оценивалась в 145,5 млрд рублей, а проектное число сотрудников — 7,5 тыс. человек. Верфь попала под санкции США в феврале 2024 года как компания, поддерживающая российский ОПК.

В ноябре 2024 года «Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении ССК «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Эта инициатива, поддержанная президентом Владимиром Путиным, исходила, по данным «Ъ», от главы «Роснефти» Игоря Сечина, который предложил передать верфи ОСК «по себестоимости строительства». Общие затраты на строительство «Звезды» и смежные металлургические мощности оценивались им в 250 млрд рублей. Однако, в марте 2025 года глава ВТБ Андрей Костин заявил об отмене сделки, сославшись на отсутствие у ОСК средств на покупку и наличие у «Звезды» эффективного собственника.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд