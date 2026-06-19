Объем платных услуг в Челябинской области вырос на 1,7%

В первом квартале 2026 года жителям Челябинской области было оказано платных услуг на общую сумму 98,2 млрд руб. Рост рынка составил 1,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом динамика в регионе оказалась существенно ниже средних показателей в Уральском федеральном округе (рост — 3,5%) и в целом по РФ (+3,3%). Об этом сообщает пресс-служба Челябинскстата.

В структуре расходов традиционно лидируют коммунальные услуги — 27,1% от общей суммы трат, бытовой сервис — 15,3% и телекоммуникации — 9,5%.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в сегментах физической культуры и спорта (+9%), коммунальной инфраструктуры (+4,2%) и транспорта (+3,3%).

В то же время зафиксировано значительное падение объема ветеринарных услуг (на 19,2%), а также сервисов для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью (на 19%).

На фоне других регионов УрФО Челябинская область демонстрирует сдержанные темпы развития потребительского сектора. В Свердловской, Тюменской и Курганской областях индекс физического объема платных услуг составил порядка 104%.

Евгений Рыженьков