Жительницу Стерлитамака подозревают в продаже нелегальных сигарет

Следственным отделом УФСБ по Башкирии возбуждено уголовное дело за производство и сбыт продукции без обязательной маркировки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) в отношении 48-летней жительницы Стерлитамака.

Как сообщила пресс-служба УФСБ по республике, предпринимательница приобрела и хранила контрафактную табачную продукцию в торговом комплексе Стерлитамака. При обыске по месту жительства и в торговой точке изъято 26,1 тыс. пачек сигарет стоимостью 3,5 млн руб.

Олег Вахитов