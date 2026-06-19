Семерых жителей Ижевска задержали по делу о хулиганстве

В Ижевске задержали семерых местных жителей по подозрению в хулиганстве со стрельбой в Индустриальном районе города. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело (ст. 213 УК).

«В вечернее время в полицию обратился 32-летний житель Ижевска с сообщением о том, что <...> неизвестные нанесли ему побои, произвели несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, и повредили автомобиль»,— говорится в сообщении.

В сообществе «ИГГС» во «ВКонтакте» сообщается, что инцидент произошел в районе остановки Трамвайное кольцо на улице Дзержинского ночью 17 июня: «Были слышны крики и якобы даже выстрелы <...> Приехало шесть машин с мигалками, толпу успокаивали росгвардейцы и полицейские. У одной из гражданских машин вдребезги разбито стекло»,— пишут подписчики сообщества.

Сотрудники МВД во время обысков изъяли предмет, который использовали в качестве оружия. Один из задержанных водворен в изолятор временного содержания.