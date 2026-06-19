Завкафедрой журналистики ПГНИУ покидает должность

Заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций факультета филологии и коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) профессор Владимир Абашев покидает свой пост. Новым руководителем кафедры станет доцент Елена Власова. Об этом сообщает «Новый компаньон».

По словам господина Абашева, это его личное решение, он намерен уступить пост своим ученикам. Елена Власова в 2026 году защитила докторскую диссертацию, ее научным руководителем был Владимир Абашев. С конца мая Елена Власова является исполняющей обязанности заведующего кафедрой. Сам господин Абашев продолжит работу на кафедре в должности профессора.

Владимир Абашев руководит кафедрой журналистики с 2002 года. Ранее, в 1994 году, он основал Фонд культуры «Юрятин», который занимался книгоизданием, проводил поэтические вечера и другие события.