В Самарской области коммерсант под видом специалиста по компьютерам похитил соцвыплаты

Ставропольский районный суд Самарской области рассмотрит уголовное дело о хищении средств государственной социальной поддержки. 40-летний местный житель обвиняется в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Установлено, что в марте 2023 года житель села Подстепки предоставил в Главное управление социальной защиты населения Центрального округа фиктивный бизнес-план. В документе говорилось о намерении предпринимателя заняться ремонтом и обслуживанием компьютерной техники.

После этого с ним был заключен контракт. Обвиняемый получил 300 тыс. рублей в качестве социальной выплаты на организацию предпринимательской деятельности. Эти средства он потратил по своему усмотрению и исполнил обязательства по контракту. Также он предоставил поддельные чеки, подтверждающие покупку оборудования.

Расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему. Материалы переданы на рассмотрение в Ставропольский районный суд.

Георгий Портнов