В Челябинске закроют движение на улице Овчинникова для ремонта теплотрассы

На улице Овчинникова в Челябинске поэтапно будут ограничивать движение для реконструкции участка теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 20 часов 19 июня до 6 часов 22 июня запрет будет действовать в районе домов 6 и 11 на улице Овчинникова. После этого и до 20 часов 29 июня напротив дома 6 будет ограничено движение по двум полосам по направлению к улице Блюхера. Третий этап закончится в 6 часов 6 июля. До этого времени запрет вводится напротив дома 11 по двум полосам по направлению к вокзалу.

Работы проводит ООО «Теплопроект». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик планирует до 7 июля.

Виталина Ярховска