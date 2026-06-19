В отношении «дочки» Газпрома, управляющей пермским заводом СПГ, введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ГСПГТ Пермь» («дочка» ООО «Газпром СПГ Технологии»). Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда. С заявлением о банкротстве компании в начале марта выступило ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», долг перед которым составляет 55 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ГСПГТ Пермь» управляет заводом по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского района. Установка СПГ была смонтирована в конце 2014 года и стала пилотной площадкой ПАО «Газпром» по автономной газификации с использованием СПГ. Ее стоимость составила 2,2 млрд руб. После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второго — в Коми-округе. В итоге «Газпром» заявил об отказе от проекта. Причиной стала низкая эффективность — долгое время загрузка первой установки СПГ не превышала 25%. Руководство «ГСПГТ Пермь» сообщало, что в 2021 году загрузка комплекса была низкой — около 40%, однако уже в 2022 году она выросла до 80%. По итогам 2025 года выручка общества составила 295,7 млн руб. (420 млн руб. в 2024 году), убыток — 22,2 млн руб. (чистая прибыль в 2024 году — 5,3 млн руб.).