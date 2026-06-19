С челябинского миндортранса банк требует 269 млн рублей

АО «Локо-Банк» подало иск к министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о взыскании 269,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Суд принял заявление к производству. На данный момент происхождение и структура долга неизвестны. Предварительное заседание назначено на 10 августа 2026 года. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Союз Автодор» (Ивановская область).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2024 году с ООО «Союз Автодор» заключили два контракта на содержание дорог в шести муниципалитетах Челябинской области в 2024–2027 годах. Стоимость работ составила 1,9 млрд руб.

Виталина Ярховска