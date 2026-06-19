Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев Советов»

Словенский полузащитник Мартин Крамарич стал новым игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

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Три года назад спортсмен перешел в «Сочи», в составе которого провел 84 матча. За это время Крамарич забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

До приезда в Россию игрок выступал за словенские команды «Крка» и «Марибор». Также он играл на правах аренды в клубах «Кршко» и «Браво».

Срок действия соглашения с игроком составляет три года. В активе футболиста есть матчи за сборные Словении различных возрастных категорий, включая национальную команду.

Андрей Сазонов