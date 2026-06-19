Навигация теплоходов на пруду Ижевска начнется 20 июня

Теплоходы на пруду столицы Удмуртии начнут ходить 20 июня, сообщили в «Парках Ижевска». Рейсы будут выполняться ежедневно по маршруту: пристань — причал Воскресенского — Соловьевские дачи — Воложка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Стоимость проезда для гостей старше 14 лет составит 180 руб. Для пассажиров в возрасте от 7 до 13 лет — 90 руб. Для детей до 7 лет проезд бесплатный. Год к году цена билета не изменилась.

Расписание движения судов: 09:00-11:00, 12:00-14:00, 15:00-17:00 и 18:00-20:00.