Сотрудника организации в пригороде Ижевска и его брата обвинили в краже сейфа

22-летнего работника одной из организаций в пригороде Ижевска и его 15-летнего брата обвинили в хищении сейфа из офиса. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, им инкриминируется кража (ст. 158 УК).

Следствие считает, что ночью они проникли в офис организации в Завьяловском районе и похитили металлический ящик. В нем находилось 206 тыс. руб.

«Молодые люди отнесли сейф в лес, открыли его, достали денежные средства и поделили их поровну. В последующем похищенные деньги они потратили на развлечения и покупку цифровой техники»,— говорится в сообщении.

Фигурантов отпустили под подписку о невыезде. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.