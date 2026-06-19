В греческом Парфеноне завершен важный этап реставрации

В Афинском Акрополе в Греции 18 июня состоялась официальная церемония открытия отреставрированного Парфенона. Работы проводились на западной части фронтона храма, в результате его внешний вид восстановлен до состояния, наблюдавшегося 220 лет назад, сообщает AP News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Министр культуры Греции Лина Мендони охарактеризовала результат реставрации как «поистине потрясающий». По ее словам, проведенные работы «позволяют вновь увидеть уникальные пропорции и геометрическое совершенство западной стороны Парфенона».

Парфенон, построенный в середине первого тысячелетия до нашей эры, является одним из наиболее известных мировых памятников архитектуры. Долгосрочный проект его реставрации был начат в 1975 году. В 2025 году достопримечательность посетило около 4,6 млн туристов.

Влад Никифоров