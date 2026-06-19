В греческом Парфеноне завершен важный этап реставрации
В Афинском Акрополе в Греции 18 июня состоялась официальная церемония открытия отреставрированного Парфенона. Работы проводились на западной части фронтона храма, в результате его внешний вид восстановлен до состояния, наблюдавшегося 220 лет назад, сообщает AP News.
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters
Министр культуры Греции Лина Мендони охарактеризовала результат реставрации как «поистине потрясающий». По ее словам, проведенные работы «позволяют вновь увидеть уникальные пропорции и геометрическое совершенство западной стороны Парфенона».
Парфенон, построенный в середине первого тысячелетия до нашей эры, является одним из наиболее известных мировых памятников архитектуры. Долгосрочный проект его реставрации был начат в 1975 году. В 2025 году достопримечательность посетило около 4,6 млн туристов.
Реставрация Парфенона, начатая в 1975 году, является частью более широкой дискуссии о греческом культурном наследии. На протяжении более 200 лет ведутся споры о возвращении так называемых «мраморов Элгина» — фрагментов скульптурного убранства Парфенона и других сооружений афинского Акрополя, вывезенных лордом Элгиным в начале XIX века. Эти артефакты, хранящиеся в Британском музее, являются предметом постоянных дипломатических и общественных дебатов между Грецией и Великобританией.
Греция настаивает на полном возвращении фрагментов, тогда как Великобритания, опираясь на закон 1963 года, запрещающий Британскому музею отдавать сокровища своей коллекции, заявляет о спасении этих артефактов от разрушения турецкими властями. Этот спор затрагивает не только юридические, но и этические вопросы владения культурным наследием, а любая новость, касающаяся Парфенона, вновь разжигает страсти. Возвращение Ватиканом трех частей Парфенона Греции в 2022 году стало прецедентом в этой давней истории.