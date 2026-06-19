В Прикамье энергетики отсудили у «Соликамскбумпрома» более 408 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ПАО «Пермская энергосбытовая компания» к АО «Соликамскбумпром». Первая инстанция удовлетворила требования ПАО и решила взыскать с соликамского предприятия свыше 408,8 млн руб. Ответчик с требованиями не согласился и настаивал, что сумма задолженности составляет 297,6 млн руб. В апреле этого года решения о взыскании с АО «Соликамскбумпром» и ООО «Соликамская ТЭЦ» 375,6 млн руб. добилось ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

В данный момент предприятие находится в тяжелом финансовом положении. С марта по середину мая текущего года общество было признано ответчиком по более чем 200 искам на общую сумму около 2,49 млрд руб. В свою очередь АО «Соликамскбумпром» обратилось к федеральным властям за господдержкой. Для поиска стратегического инвестора компания привлекла ООО «ВТБ Трейдинг».