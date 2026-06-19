JMIC снизил уровень опасности в Ормузском проливе до значения «умеренный»

Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе был снижен до значения «умеренный» после заявлений США и Ирана о заключении сделки. Об этом сообщает Совместный морской информационный центр (JMIC).

Однако центр предупреждает о наличии мин и призывает ожидать присутствия военно-морских сил, так как операции по разминированию продолжаются.

JMIC также призвал капитанов судов учитывать возможное скопление судов на транзитных маршрутах. Рекомендуемым центр назвал Южный транзитный маршрут вдоль территориальных вод Омана — путь свободен от мин.

США и Иран объявили о заключении сделки 15 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, морской коридор полностью разблокируют после подписания документа 19 июня в Швейцарии.