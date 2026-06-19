JMIC снизил уровень опасности в Ормузском проливе до значения «умеренный»
Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе был снижен до значения «умеренный» после заявлений США и Ирана о заключении сделки. Об этом сообщает Совместный морской информационный центр (JMIC).
Однако центр предупреждает о наличии мин и призывает ожидать присутствия военно-морских сил, так как операции по разминированию продолжаются.
JMIC также призвал капитанов судов учитывать возможное скопление судов на транзитных маршрутах. Рекомендуемым центр назвал Южный транзитный маршрут вдоль территориальных вод Омана — путь свободен от мин.
США и Иран объявили о заключении сделки 15 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, морской коридор полностью разблокируют после подписания документа 19 июня в Швейцарии.
Снижение уровня опасности в Ормузском проливе произошло после периода, когда Иран блокировал судоходство в ответ на военную операцию США и Израиля. В тот период Иран заявлял о своем праве контролировать пролив и даже взимал плату за проход судов из недружественных стран, предоставляя при этом особые условия для союзников, таких как Россия и Китай. По данным Пентагона, на разминирование пролива может уйти не менее полугода, поскольку мины устанавливались хаотично, некоторые из них были с GPS-наведением или дрейфовали, что существенно усложняет их обнаружение и обезвреживание. США критиковали Иран за эти действия и настаивали на полной свободе судоходства, в то время как европейские страны, включая Великобританию, готовились к участию в разминировании.