Работаем вместе

Prada х Axiom Space

Итальянский модный дом и американская компания—специалист по развитию космической инфраструктуры разработали специальный костюм для будущих лунных миссий астронавтов NASA (ближайшая запланирована на 2028 год). Высокотехнологичный костюм, надеваемый под скафандр, помогает поддерживать комфортную температуру тела во время выхода в открытый космос. Все дело в тонких вентиляционных трубках с холодной водой, встроенных прямо в ткань, которая непосредственно контактирует с телом человека. Кроме того, система обеспечивает циркуляцию воздуха: подает к лицу астронавта кислород и удаляет углекислый газ. Костюм рассчитан на восемь часов непрерывной работы за пределами космического корабля.

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10.Gran х «Художественный»

Российский ювелир Иван Тенгран придумал серию украшений вместе с главным столичным кинотеатром. Шесть изделий из серебра и горного хрусталя в духе ар-деко созданы под впечатлением классического черно-белого кино и экспериментов в кинематографе, многие из которых связаны с именем Дзиги Вертова. В линейку вошли подвески «Луч», «Объектив», «Линза» из горного хрусталя, длинный сотуар «Бобина», сплетенный из крошечных круглых бобин для кинопленки. Кулон «Киноглаз» отсылает к одноименному немому фильму, премьера которого состоялась в кинотеатре «Художественный» в 1924 году. Футуристичная подвеска «Муза» представляет собой стилизованный портрет робота Марии из фильма Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года.

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Zara Home х Мариса Беренсон

Флагман модного гиганта Inditex создал капсулу вместе с 79-летней Марисой Беренсон, культовой американской актрисой и фотомоделью, внучкой Эльзы Скьяпарелли. В коллекции The House of Marisa присутствуют богемный шик и сюрреализм, эстетика Средиземноморья и винтажный гламур, экзотика и театральность, а также отсылки к фильмам, в которых снималась Беренсон. Линейка одежды включает струящиеся платья с серебряным ламе, вышивкой и перьями, платки и украшения со змеиными мотивами. Домашняя коллекция отсылает к творчеству Скьяпарелли: золотая ширма украшена бабочками, мебель исполнена в коралловых тонах, а зеркало декорировано подсолнухами.

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H. Moser & Cie. х Reebok

В конце 1980-х обувной концерн Reebok разработал систему индивидуальной подгонки кроссовок под стопу. Оранжевая кнопка, встроенная в язычок, активировала внутренние воздушные камеры. Спустя почти 40 лет технологию Pump адаптировали к часовому делу. Культовая оранжевая кнопка из анодированного алюминия теперь работает на новых часах мануфактуры H. Moser & Cie. Она служит заводной головкой — одного нажатия достаточно, чтобы увеличить запас хода на час. Футуристичный корпус Streamliner Pump изготовлен из крученых кварцевых нитей черного и белого цвета (по 250 экземпляров), внутрь встроен дополнительный корпус из титана, который надежно оберегает калибр с ручным заводом.

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Louis Vuitton х Марк Ньюсон

В послужном списке именитого промышленного дизайнера из Австралии немало брендов роскоши — Hermes, Boucheron, Jaeger-LeCoultre, Hennessy. Творческий союз Ньюсона с Louis Vuitton уже подарил поклонникам французского дома линейку биоморфных рюкзаков, скульптурных парфюмерных флаконов и суперудобный багаж Horizon. Сотрудничество продолжает первый в истории дома чемодан из алюминия (известны созданные на заказ алюминиевые сундуки Louis Vuitton конца XIX века). Корпус Horizon Aluminium изготовлен из цельного листа легкого и прочного металла, без заклепок, установленного на ультратонкой раме. Скрытые механизмы избавили конструкцию от внешних петель. Даже знаменитый узор Monogram имеет практические значение: тисненный прямо на поверхности, он заменяет собой ребра жесткости.

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Caviar Jewellery х Музей Фаберже

В Музее Фаберже на набережной Фонтанки проходит выставка «Любовь земная и любовь небесная», посвященная творчеству братьев Маковских (до 13 сентября 2026 года). Центральное полотно, картина «Суд Париса» Константина Маковского, обращается к одноименному древнегреческому мифу, где красота становится силой, способной вершить судьбы людей и менять ход истории, ведь именно яблоко раздора и суд Париса привели к началу Троянской войны. По мотивам этой работы бренд дизайнерских украшений из Петербурга Caviar Jewellery создал специальное кольцо в форме яблока, которое выполнено из перламутровой жемчужины, закрепленной на изящной серебристой ветви. Украшение доступно как в пространстве ювелирной марки на Пионерской улице, так и в сувенирном магазине Музея Фаберже.

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Нина Спиридонова