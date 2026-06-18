Кооперацию ставят на рельсы

Дирекция по управлению терминально-складским комплексом Горьковской железной дороги заинтересована в совместных проектах с правительством Нижегородской области и бизнесом, чтобы задействовать свободные земельные участки магистрали. Замначальника дирекции Никита Арямин на встрече с заместителем губернатора Сергеем Морозовым интересовался перспективами создания новых преференциальных территорий и возможным участием ГЖД в подобных проектах. Господин Морозов предположил, что площадки с резервами энергетических мощностей будут востребованы в проектах формата Light Industrial, которые объединяют производственно-складские помещения. Тем более, что депутаты заксобрания только что приняли областной закон о создании промтехнопарков регионального значения, напомнил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские железнодорожники готовы поделиться землей с промышленниками на обоюдовыгодных условиях

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Нижегородские железнодорожники готовы поделиться землей с промышленниками на обоюдовыгодных условиях

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») заинтересована в развитии свободных земельных участков для производственной и логистической кооперации с властями и бизнесом. Об этом замначальника дирекции ГЖД по управлению терминально-складским комплексом Никита Арямин сообщил на встрече заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с предпринимательским сообществом на площадке региональной Торгово-промышленной палаты 18 июня. Господин Арямин сообщил, что у магистрали много незадействованных земельных участков и площадей, расположенных в крупных логистических хабах Нижегородской области, и ГЖД хочет задействовать их в совместных бизнес-проектах.

«Эти земельные участки мы готовы предоставить на индивидуальных условиях для создания некоего симбиоза и сотрудничества»,— уточнил Никита Арямин.

Представитель ГЖД поинтересовался у господина Морозова, планируется ли создание новых индустриальных парков или особых экономических зон в Нижегородской области и где подобные преференциальные территории могут в перспективе появиться. Также его интересовало возможное участие магистрали в развитии совместных индустриальных площадок в части предоставления земли.

Основным направлением сотрудничества правительства Нижегородской области и ГЖД сегодня являются проекты развития пассажирского сообщения. В частности, магистраль совместно с властями развивают транспортно-пересадочные узлы и перевозки городскими электропоездами, напомнил Сергей Морозов. Губернатор Глеб Никитин на встрече с зампредседателем правительства РФ Виталием Савельевым в мае 2026 года попросил содействия в проекте транспортного узла Мыза — Кстово для городских электричек, который еще в 2025 году предлагали включить в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов Фонда национального благосостояния. Городской электричкой в прошлом году воспользовались 1,3 млн человек.

В перспективе в Нижнем Новгороде может появиться транспортно-пересадочный узел на станции Варя, где планируется строительство новой станции метрополитена, напомнил Сергей Морозов.

В сфере промышленного использования земельных участков правительство прорабатывает формат Light Industrial, который объединяет производственно-складские мощности, добавил заместитель губернатора.

Преимуществом для ГЖД могут стать участки с зарезервированными энергетическими мощностями и земля, на которой ранее находились производственные участки, отметил господин Морозов. Он попросил заместителя председателя правительства Павла Саватеева, который курирует строительный блок, обсудить перспективы использования свободных площадок магистрали с советом директоров ГЖД, а представителей Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом — представить конкретные предложения по использованию земельных активов и перспективным проектам, которые могут быть интересны властям и потенциальным инвесторам.

Сейчас нижегородский бизнес активно ищет свободные площадки для размещения производств, уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Он напомнил, что депутаты областного заксобрания на заседании 18 июня сразу в двух чтениях приняли поправки к закону о промышленной политике, которые предполагают создание промышленных технопарков регионального значения. К

ак писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области работают девять технопарков, особая экономическая зона «Кулибин» и три территории опережающего развития, а для резидентов предусмотрены льготы. Однако имеющегося объема площадей для размещения промышленных объектов в регионе недостаточно, а предприятиям в сегодняшней экономической ситуации не хватает собственных средств для создания промплощадок, отмечалось в проекте закона.

«Бизнесу очень важны технопарки. Для технопарков площадью от 1 га предусмотрена существенная поддержка федерального бюджета. Дайте свои предложения корпорации развития Нижегородской области, бизнесу и правительству»,— согласился господин Солодкий.

Информацию о землях ГЖД попросила и гендиректор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, чтобы передать предложения бизнес-объединениям и партерам.

По данным Нижегородстата, транспорт и логистика в первом квартале 2026 года показали максимальный рост прибыли по сравнению с другими отраслями экономики. Прибыль предприятий транспортировки и хранения увеличилась по сравнению с январем — мартом прошлого года в 2,3 раза — до 14,2 млрд руб. При этом погрузка на ГЖД в первом квартале сократилась на 6,5% — до 6,1 млн т.

Владимир Зубарев