Колония-отселение

Жительница поселка Комсомольский Елена Барыбина пытается оспорить в судах решение ФСИН о размещении участка исправительного центра (УФИЦ) на территории населенного пункта. Согласно документам, участок рассчитан на 67 осужденных, которых привлекут к работе на местной птицефабрике. Истец считает, что размещение УФИЦ в центре поселка создает угрозу безопасности его жителей. При этом осужденные не имеют права проживать в реконструированном под эти цели общежитии. Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что госпожа Барыбина не доказала факт нарушения своих прав. Эксперты не видят оснований для пересмотра судебных актов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 23 июля начнет рассматривать жалобу Елены Барыбиной из поселка Комсомольский Кунгурского городского округа. В прошлом году госпожа Барыбина обратилась с иском к ФСИН РФ, управлению службы исполнения наказаний по Пермскому краю, а также к АО «Птицефабрика „Комсомольская“». Истец требует отменить приказ ФСИН о создании в поселке участка, функционирующего как исправительный центр при местной ИК-40, а также запретить экс­плуатацию здания для содержания осужденных.

Приказ о создании УФИЦ в Комсомольском был подписан ФСИН в апреле 2025 года. Участок рассчитан на 67 осужденных, которые получили наказания за преступления небольшой тяжести и были приговорены к принудительным работам. Согласно приказу, они должны работать на производстве птицефабрики «Комсомольская». Как сообщалось в открытых источниках, фабрика предоставила здание для размещения контингента, а также вложила 60 млн руб. в его ремонт. Решение об открытии УФИЦ вызвало протесты со стороны части жителей поселка.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Пермскому краю, в регионе действуют два исправительных центра и шесть участков, функционирующих как исправительный центр. Они рассчитаны на максимальное пребывание 666 мужчин и 117 женщин. Некоторые участки созданы в интересах промпредприятий.

Из материалов дела следует, что Елена Барыбина считает создание УФИЦ незаконным сразу по нескольким основаниям. Так, она указала, что здание, предоставленное для проживания осужденных, находится в самом центре поселка Комсомольского. В сквере рядом проводят время большинство жителей населенного пункта. Это, по мнению истца, нарушает права граждан на безо­пасное и комфортное проживание, что ведет к развитию социальной напряженности в обществе. По ее мнению, проживание осужденных рядом со свободными жителями поселка оказывает негативное влияние на образ жизни граждан и воспитание молодежи. Местное население, по ее данным, выступает резко против участка исправительного центра. Госпожа Барыбина ссылалась также на то, что вид разрешенного использования участка, где находится УФИЦ,— «общежития», поэтому расположенные на нем объекты должны относиться к жилому фонду. Здание центра к таковым не относится и, соответственно, не может использоваться для нужд исправительного учреждения. Кроме того, согласно нормам безопасности территория УФИЦ должна быть ограждена забором, но в данном случае это сделать невозможно из-за газопровода высокого давления.

В прошлом году Кунгурский городской суд в удовлетворении требований Елене Барыбиной отказал. Аналогичное решение приняла и апелляция. Как и суд первой инстанции, апелляция указала, что обстоятельства дела свидетельствуют о личном нежелании истца размещения УФИЦ в поселке Комсомольском. При этом каких-либо доказательств того, что нарушаются ее права на безопасность и комфортное проживание, не представлено.

Суд отметил также, что использование общежития для размещения осужденных к принудительным работам не противоречит законодательству, поскольку они не приговорены к наказанию в виде лишения свободы. Кроме того, госпожа Барыбина не наделена властными и публичными полномочиями для инициирования вопроса о несоответствии использования здания виду разрешенного использования. Ссылка на недовольство населения поселка и протесты не была принята судами первой и апелляционной инстанций, поскольку этот факт не подтверждает нарушения прав конкретного истца.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит не видит оснований для пересмотра определения апелляции в высшей инстанции. «Я хорошо понимаю истца, для которой соседство с исправительным центром ФСИН неприятно и вызывает тревогу за свою безопасность, но ее частный интерес не может исключать интерес публичный в перевоспитании лиц, осужденных к принудительным работам. Суды первой и апелляционной инстанций сделали правомерный вывод о соблюдении ФСИН норм действующего законодательства при создании исправительного центра, а также о соответствии его размещения нормам земельного и градостроительного законодательства»,— пояснил господин Пустовит.

Анастасия Леонтьева