Пломбир оттаял

Производство мороженого в России в этом году может вырасти после прошлогоднего спада: оптимистичный прогноз предполагает увеличение на 12% год к году. Это связано со стабилизацией цен на внутреннем рынке, вводом в эксплуатацию новых мощностей и развитием экспорта. Но на российских мороженщиков может надавить импорт: в апреле поставки продукции из-за рубежа увеличились на 28% год к году.

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В 2026 году в России может быть произведено 599 тыс. тонн мороженого, на 12% больше, чем годом ранее. Такой прогноз в своем исследовании формирует Strategy Partners. Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов предполагает, что объем выпуска мороженого в 2026 году может вырасти, но лишь на 1–5%. 12-процентный всплеск возможен только при совпадении нескольких позитивных факторов, в числе которых длинное и жаркое лето, а также восстановление потребительского спроса, поясняет он. В Streda Consulting не исключают роста спроса на мороженое.

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Производство в России мороженого может вырасти после спада, который связывали в первую очередь с холодным летом. В 2025 году выпуск продукции, по оценке Strategy Partners, потерял 4,3%, составив 535 тыс. тонн, а по оценке Росстата, снижение составило 7,5%, до 517 тыс. тонн. Потребителям также потребовалось время для принятия новых цен, которые мороженщики были вынуждены поднять полтора года назад, говорит гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

В январе—апреле 2026 года Росстат зафиксировал сокращение выпуска мороженого на 9% год к году, до 165,6 тыс. тонн.

Но выраженным спад был в первые месяцы, в апреле ситуация начала выравниваться и снижение составило только 1,8% год к году, до 57,2 тыс. тонн.

Мороженое — сезонный продукт, результаты второго и третьего кварталов здесь могут быть более сильными, констатирует директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин.

Заместитель гендиректора ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») по стратегическому управлению Игорь Лилеев говорит, что для его компании 2026 год пока выглядит позитивно: производство мороженого выросло на 9%, снижения спроса не наблюдается. Это позволяет смотреть на перспективы рынка с осторожным оптимизмом, отмечает он. Поддержать спрос мороженщикам может помочь стабильность цен в рознице. По данным «Честного знака», мороженое в России в апреле стоило в среднем только на 4,3% дороже, чем годом ранее. Господин Лилеев считает, что на рынке существуют отдельные предпосылки для снижения цен.

Начавшееся восстановление рынка, по мнению Strategy Partners, может произойти благодаря расширению производственных мощностей.

Например, в апреле 2026 года ГК «Белая долина» запустила в Саратовской области фабрику, рассчитанную 20 тыс. тонн продукции в год. Также свои проекты в этом году планируют вывести «Киржач Молоко», Ice Do, «Чистая линия» и «Иль Мио Мороженко». Их совокупная мощность, по оценке Strategy Partners, составит 46,1 тыс. тонн. Алексей Груздев обращает внимание, что в то же время с рынка фактически ушел «Русский холодъ», обеспечивавший 10 тыс. тонн мороженого в год.

Производители могут ориентироваться не только на внутренний спрос. В Strategy Partners ждут, что экспорт мороженого в этом году составит 70 тыс. тонн, увеличившись в четыре раза год к году. За январь—апрель 2026 года Россия, согласно «Агроэкспорту», отправила за рубеж 3,5 тыс. тонн продукции на $19 млн. Год к году значения выросли на 12% и 29% соответственно. Основной сбыт идет в постсоветские страны: в денежном выражении 29% спроса в январе—апреле обеспечил Узбекистан, 26% — Казахстан, 15% — Белоруссия. В пятерку импортеров также вошли Монголия и Абхазия.

Дмитрий Краснов поясняет, что производителей мороженого поддерживает снижение стоимости молочного сырья.

Ситуация с себестоимостью относительно стабильная и позволяет производителям удерживать цены на фоне общей инфляции, говорит господин Груздев. Но заметного роста экспорта он не ждет.

На росте производства может сказаться и увеличение импортных поставок, которые создадут конкуренцию локальному предложению. В январе—апреле 2026 года поставки мороженого в Россию из-за рубежа составили 8 тыс. тонн, увеличившись год к году на 19,4%. Тренд нарастающий: в апреле увеличение импорта составило 28%, до 3,2 тыс. тонн. Вадим Аникин называет основными поставщиками мороженого в Россию Белоруссию и Казахстан.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев