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Офисы выстроились за льготами

Существенным каналом ввода коммерческих площадей в Москве станет программа КРТ

Программа комплексного развития территорий на ближайшие пять лет станет одним из ключевых каналов реализации в Москве коммерческой недвижимости. Механизм обеспечит 32% объема офисного строительства и 18% реализации торгцентров. Девелоперы неохотно выводят такие проекты в рыночных условиях из-за снижения спроса, но перспектива получения льгот от города заметно улучшает их экономику.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Москве в 2026–2030 годах 32% от общего объема офисных площадей и 18% торговых будут вводиться в рамках комплексного развития территорий (КРТ), подсчитали в совместном исследовании CMWP и «Метриум». В натуральном выражении речь, по мнению аналитиков, пойдет примерно о 163 тыс. кв. м офисных площадей и 31 тыс. кв. м торговых в среднем в год.

За пять лет общий ввод офисов в рамках КРТ исходя из этого составит 815 тыс. кв. м и 155 тыс. кв. м.

В градостроительном комплексе Москвы “Ъ” заявили, что совокупно в рамках КРТ будет реализовано 26 млн кв. м общественно-деловой инфраструктуры. Сюда также входят отели, спортивные, социальные, образовательные объекты и т. д.

Механизм КРТ в России существует с 2020 года. Он направлен на реновацию крупных территорий в городах и предполагает кооперацию властей и девелоперов. Активнее всего КРТ реализуется в Москве: в городе 421 такая площадка, их совокупный градостроительный потенциал — 70 млн кв. м. Но большинство пока находятся лишь на начальных этапах строительства. Завершен лишь 1% от запланированных ко вводу в рамках КРТ площадей, следует из подсчетов CMWP и «Метриум».

Каждый пятый проект КРТ реализуется силами частных инвесторов. Бизнес, по мнению мэрии, видит в проекте прямую экономическую выгоду. Экономист Татьяна Полиди называет основной мотивацией застройщиков к участию в КРТ дефицит в городе иных площадок.

В натуральном выражении 64% от запланированного объема реализации по КРТ приходится на жилье. Но для этого рынка программа существенной роли играть на будет.

В рамках КРТ в 2026–2030 годах, по оценке CMWP и «Метриум», будет введено лишь 6% от общего объема жилья.

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В условиях общего сокращения ввода коммерческой недвижимости программа КРТ станет существенным каналом ввода новых площадей. В 2026 году в Москве, согласно Nikoliers, будет сдано 644 тыс. кв. м офисов. Год к году снижение составит 8,5%. Для торгцентров снижение может составить 39,5% год к году, до 366,4 тыс. кв. м, отмечали ранее в NF Group. Девелоперы теряют интерес к реализации таких проектов из-за общего падения деловой и потребительской активности.

В рамках КРТ основной объем ввода офисных площадей обеспечивают девелоперы, специализирующиеся на жилье, поясняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Реализуя такие проекты, они участвуют в том числе в программе создания мест приложения труда и могут рассчитывать на преференции от города. Это улучшает экономику проектов.

Активная реализация коммерческой недвижимости в рамках КРТ предполагает риски для бизнеса. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин отмечает, что общественно-деловая застройка в определенных локациях может быть не слишком привлекательной. Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев добавляет, что сроки реализации КРТ часто срываются из-за экономической нестабильности, нехватки инженерной инфраструктуры и длительных согласований. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев напоминает, что потенциальное невыполнение обязательств девелоперами при этом предполагает существенные финансовые санкции.

София Мешкова

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