«Россети Центр» выплатят акционерам 1,6 млрд рублей дивидендов

Годовое собрание акционеров ПАО «Россети Центр» утвердило отчет и бухгалтерскую отчетность за 2025 год, а также приняло решение о распределении прибыли и выплате дивидендов. Их размер составил 0,0385 руб. на одну акцию, общий объем выплат за весь период — 1,625 млрд руб. Об этом сообщил эмитент.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 2 июля.

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Помимо этого, избран новый состав совета директоров. В него вошли представители материнской ПАО «Россети»: заместитель гендиректора — главный инженер Евгений Ляпунов, заместитель гендиректора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Елена Андреева, директор по имущественным отношениям Максим Агафонов, заместитель гендиректора по экономике и финансам Артем Алешин и директор по внешним коммуникациям Мария Докучаева. Также в совете — Александр Казаков, гендиректор «Россети Центр» Борис Эбзеев, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Виталий Зархин, а также представители Ассоциации профессиональных инвесторов Андрей Морозов и Александр Шевчук.

По данным компании, мажоритарным акционером ПАО «Россети Центр» является материнская компания ПАО «Россети» с долей 50,7% уставного капитала. Акции находятся в свободном обращении — 33,3%. Еще 16% принадлежат компании New Russian Generation Limited

Анна Швечикова