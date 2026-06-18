В результате ДТП скорой помощи с фурой в Башкирии скончались три человека

Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовой фурой сегодня на 80 км автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

41-летний водитель скорой помощи «по неизвестной на данной момент причине допустил столкновение со стоящими в попутном направлении на красный сигнал светофора «Ладой Вестой» и большегрузом «Мерседес», пояснил в своем Telegram-канале руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В результате аварии погибли два медработника и 20-летняя пассажирка скорой. «Водитель спецтранспорта в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение»,— отметили в ведомстве.

По данным «Ъ-Уфа», пострадавшая пассажирка скорой – дочь водителя, которую отец решил отвезти из Уфы домой.

Олег Вахитов