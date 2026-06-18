Вместо устаревшей ГАС «Правосудие» создадут новую цифровую платформу

Судебный департамент при Верховном суде завершил обследование информационных систем и инфраструктуры федеральных судов. По его итогам сделан вывод о том, что основная информационная система ГАС «Правосудие» технически и морально устарела и уже не может обеспечить эффективную поддержку деятельности судов. Об этом рассказал на круглом столе в Совете федерации заместитель гендиректора судебного департамента Сергей Бессчасный.

Он напомнил, что государственная автоматизированная система «Правосудие» была создана 15 лет назад с использованием зарубежных программно-технических решений, которые более не поддерживаются разработчиками на территории РФ. Необходимо создать на базе этой ГАС единую централизованную импортонезависимую платформу, построенную на принципах единого окна и облачных технологий, заявил чиновник. По его словам, это позволит обеспечить бесшовное взаимодействие всех элементов судебной системы и создание единого информационного пространства, а также даст возможность консолидации всех учетных данных в едином центральном хранилище.

Сейчас готовится концепция цифровой трансформации судебной системы, которая предусматривает взаимосвязанные мероприятия и сроки их реализации, сообщил господин Бессчасный. Кроме того, по его словам, в десяти федеральных судах начался эксперимент по электронному протоколированию заседаний с применением технологий искусственного интеллекта. Промежуточные итоги «очень положительные, судейский корпус пилотом доволен, будем его расширять», пообещал замглавы судебного департамента.

Анастасия Корня