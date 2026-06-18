Школьная опера

В Лондоне, в арт-пространстве 180 Studios проходит мультимедийная выставка «Visions of 2034». Это не просто элемент рекламной кампании, но полноценная часть альбома «Love & Tears», дебютного для электронного проекта GENER8ION, за которым стоят режиссер Ромен Гаврас и музыкант, продюсер Surkin (Бенуа Хайтц). Игорь Гаврилов оценил по достоинству радикализм авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбом «Love & Tears» проекта GENER8ION

Фото: Gener8ion Альбом «Love & Tears» проекта GENER8ION

Фото: Gener8ion

Отправной точкой рекламной кампании альбома GENER8ION «Love & Tears» стал релиз клипа «STORM I & II» с участием шведского рэпера Янг Лина. «STORM I & II» — семиминутная короткометражка из двух частей. Первая — фильм о буллинге в элитной британской школе, в которой нет ни девочек, ни учителей. А ученики в свободное от буллинга время добывают из 6G-антенн некую особо ценную субстанцию. Вторая часть клипа — невероятный управляемый хаос, которым дирижирует хореограф Дамьен Жале. Следом за «STORM I & II» он поставил танцы для короткометражки Мадонны «Confessions II — The Film» (это видео предваряет релиз ее нового альбома, назначенный на 3 июля).

Но главный визионер, который генерирует на экране острое чувство опасности, исходящее от неподконтрольной молодежи,— это Ромен Гаврас. Он сын известного режиссера Коста-Гавраса, от которого унаследовал талант передавать дух бунта, вести репортаж прямо из эпицентра боли. Лучше всего это качество Ромена Гавраса выразилось в клипах, снятых на песни ланкийской бунтарки M.I.A.

Рэпер Янг Лин здесь дьявольски токсичен и фокусирует на себе сто процентов внимания зрителей. Настоящее имя артиста — Юнатан Хостад, он родился в Минске, где его мать работала в представительстве ООН. Мать Янг Лина и сама выросла в Минске и очень хотела, чтобы сын выучил русский язык. А отец Хостада был писателем и дружил с белорусской интеллигенцией в лице Рыгора Бородулина и Алеся Рязанова.

Многофигурный «STORM I & II» зарифмовался с «Berghain» Росалии и поддержал тенденцию ухода клипмейкеров от историй, сгенерированных ИИ, в мир масштабных аналоговых проектов, не умещающихся ни в понятие «клип», ни в понятие «песня».

Ролик, похожий на «STORM I & II», нейросеть вполне может создать. Но от монитора исходит такая сырая, зверская энергия, что безошибочно ощущается — это мог сделать только человек.

В клипе на второй сингл — заглавную песню альбома «Love & Tears» с вокалом Янниса Филиппакиса из группы Foals — внимание сфокусировано на актрисе, которая, по сути, выполняет простой студенческий этюд. За три с половиной минуты ей нужно прожить спокойствие, радость, счастье, грусть и горе, плавно переходя от одного состояния к другому. Ничего необыкновенного в этой задаче нет, но женщина на экране — сногсшибательная Шарлиз Терон, прямо-таки излучающая сияние.

Помимо Янг Лина и Янниса Филиппакиса в записи альбома «Love & Tears» приняли участие рэп-исполнительница 070 Shake и певица и видеоблогер Адель Кастильон. А на презентации «Visions of 2034» кроме участников записи собрались друзья виновников торжества, включая певицу Чарли ХСХ, актера Венсана Касселя, писательницу Александру Чанг и возлюбленную Ромена Гавраса Эмили Ратаковски.

Когда-то Gorillaz, а вслед за ними и UNKLE сделали рабочей моделью музыкальной индустрии альбом, в котором в центре внимания не автор песен, а герой клипа и — шире — герой целой художественной вселенной. GENER8ION — органичное продолжение этого тренда, важную роль в проекте играют выставочное пространство (в случае с альбомом «Love & Tears» — выставка «Visions of 2034», центральную часть которой занимают десять мультимедийных работ) и герои светской хроники. Но при этом и роль музыки совсем не второстепенна.

«Love & Tears» — альбом, в котором собрана преимущественно синтезаторная электроника с крепкими мелодиями, но некоторые композиции строятся в большей степени на сухом бите и битом жизнью рэпе.

Треки альбома объединяет общее тревожное предчувствие, которое время от времени сменяется эйфорическими, почти церковными пассажами. От альбома остается «оперное» ощущение, которого помимо упомянутой Росалии пытаются добиться многие современные музыканты. Песни и ролики для «Love & Tears» создавались на протяжении восьми лет. Гаврас зарабатывал на рекламе, чтобы тратить на GENER8ION. И дебютный альбом — явно не финальная точка. «Если мы покажем робота, то через пять лет он точно устареет,— говорит Гаврас в интервью The Guardian.— Но если мы говорим о детях, то это не устареет, так как через десять лет они с большой вероятностью будут творить всю ту же чертовщину, что и сейчас».