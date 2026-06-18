Суд запустил процедуру банкротства одного из старейших заводов в Прикамье

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Бисерский литейный завод», следует из данных картотеки суда. С заявлением о признании компании банкротом в сентябре прошлого года обратилась Межрайонная ИФНС России №2 по Пермскому краю. Общая сумма задолженности завода перед налоговой составляет 4,1 млн руб. Согласно определению суда, в обоснование размера заявленных требований налоговый орган представил информацию о наличии задолженности по уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, сведения о возбужденных исполнительных производствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках другого арбитражного дела, ФНС обратилась с требованием обратить во взыскание путем продажи с публичных торгов на принадлежащее ООО «БЛЗ» имущество. Речь идет о фронтальном колесном погрузчике 2021 года выпуска. Суд удовлетворил эти требования налогового органа.

ООО «Бисерский литейный завод» было зарегистрировано в 2016 году. Единственным учредителем компании, согласно Rusprofile, является Виктор Зарубин. Основной вид деятельности общества — литье чугуна. По данным официального сайта администрации Горнозаводского округа, промпредприятие было основано в 1787 году. Оно находится на притоке реки Койвы в поселке Старый Бисер. Согласно данным «Яндекс карт», предприятие больше не работает.

Стоит отметить, что, по данным Rusprofile, 12 мая этого года ФНС начала процедуру исключения юрлица из ЕГРЮЛ. В базе данных указано, что в 2025 году численность сотрудников компании сократилась до одного человека. При этом на сайте муниципалитета содержится информация о 37 сотрудниках, трудящихся на заводе.