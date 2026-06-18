В Нижегородской области появятся производственные парки регионального значения

Производственные парки регионального значения будут созданы в Нижегородской области. Необходимый проект изменений в региональное законодательство утвердило областное законодательное собрание. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, Нижегородская область стала первым регионом в России, законодательно закрепившим такое понятие.

«Новый формат ориентирован на создание компактных производственных площадок. Создание производственных парков позволит увеличить предложение готовой инфраструктуры и сделать ее более доступной для бизнеса»,— отметил господин Поляков.

Курировать работу производственных парков регионального значения будет областной минпром.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, производственные парки регионального значения должны создать дополнительные возможности для развития малых технологических компаний.

«ачастую таким компаниям не требуются крупные индустриальные комплексы, а ресурсов для самостоятельного расширения мощностей у них быть не может. Новый формат поможет небольшим промпредприятиям решить проблему нехватки готовых производственных площадок»,— отметил господин Черкасов.

По данным региональных властей, для получения статуса производственного парка регионального значения объект должен соответствовать ряду требований. Его территория должна составлять от 0,3 до 0,99 га, объем инвестиций — не менее 100 млн руб., площадь помещений — не менее 2,5 кв. м.

Для компаний, заинтересованных в создании производственных парков регионального значения, предусмотрена имущественная поддержка. Им могут быть предоставлены земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которые компании смогут получить в аренду на льготных условиях без проведения торгов.

Андрей Репин