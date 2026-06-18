Челябинские ИТ-стартапы смогут кредитоваться под залог интеллектуальной собственности

В Челябинской области разрабатывается механизм финансовой поддержки молодых ИТ-компаний, позволяющий привлекать заемные средства без материального залога. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Николай Артемов на конференции «Деловой климат для развития бизнеса в период трансформации»

В качестве обеспечения по кредитам планируется использовать объекты интеллектуальной деятельности.

Новый инструмент направлен на решение проблемы дефицита ликвидного имущества у технологических стартапов, что зачастую становится барьером для получения классических банковских кредитов. Проект предполагает оценку и использование в качестве залога патентов, программного кода и других результатов интеллектуального труда.

Разработка данной меры ведется в рамках региональной стратегии поддержки ИТ-сектора

Евгений Рыженьков