Алексей Текслер разделил и властвует

Правительство Челябинской области ждут структурные изменения, главное из которых — разделение функционала губернатора и председателя правительства. О том, что у кабинета министров будет «отдельный» председатель, во время своего ежегодного обращения к депутатам областного законодательного собрания сообщил глава региона Алексей Текслер. Это не первый случай в новейшей истории Южного Урала, когда губернатор разделяет функционал главы региона и председателя правительства. Депутаты заксобрания в этот же день приняли внесенный Алексеем Текслером законопроект, который закрепил соответствующие изменения в уставе области. Официально персона будущего премьер-министра не озвучивалась, однако наиболее вероятным кандидатом на этот пост считают первого заместителя губернатора Ивана Куцевляка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

О том, что принято решение сменить модель управления регионом и разделить полномочия губернатора и председателя южноуральского правительства, стало известно во время традиционного ежегодного обращения главы региона Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«За последние годы Челябинская область прошла большой путь, мы вместе заложили серьезный фундамент для дальнейшего развития региона, модернизировали предприятия, обновили инфраструктуру, общественные пространства, реализовали масштабные проекты в социальной сфере, создали новые возможности для наших жителей. Эта работа все время шла в непростых условиях, в период серьезных внешних вызовов, пандемии, масштабных изменений экономики, беспрецедентного давления на нашу страну…

Сегодня, исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического, стратегического руководства, особого внимания к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. В связи с этим будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах: это исполнение принятого бюджета, реализация утвержденных государственных программ, организация исполнения поручений губернатора и других»,— сообщил Алексей Текслер, отметив, что юридически это потребует, прежде всего, внесения изменений в устав области, и что соответствующий законопроект будет внесен в законодательное собрание незамедлительно.

В заксобрании не стали ждать и в этот же день на внеочередном заседании приняли в трех чтениях законопроект, внесенный губернатором.

В постсоветской истории Челябинской области при разных руководителях региона использовались и разные модели управления. При Петре Сумине и Вадиме Соловьеве губернатор лично возглавлял правительство. Михаил Юревич, руководивший регионом с 2010 года, в марте 2013 года ввел пост председателя правительства и назначил премьером Сергея Комякова. После того, как Михаила Юревича в 2014 году сменил Борис Дубровский, модель вновь вернулась к единоначалию, которое продолжилось и при Алексее Текслере, возглавившем Челябинскую область в 2019 году.

В последние годы структура правительства Челябинской области постепенно усложнялась. До 18 июня в состав правительства Челябинской области входили губернатор (он же — председатель), два его первых заместителя (Иван Куцевляк и Станислав Мошаров), семь «простых» заместителей губернатора (Роман Воллерт, Вадим Евдокимов, Алексей Кобылин, Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Алексанр Лазарев, Алексей Фартыгин), шесть заместителей председателя правительства (Антон Артемов, Сергей Зюсь, Андрей Коляда, Юрий Кузнецов, Маргарита Павлова и Юрий Подшивалов), а также 19 министров.

Насколько сильно изменится структура исполнительного органа власти области, станет ясно после обнародования принятого сегодня закона. Впрочем, источники «Ъ-Южный Урал» в правительстве региона говорят, что вероятность радикальных изменений в структуре и полномочиях невелика.

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра области собеседники «Ъ-Южный Урал» называют Ивана Куцевляка, нынешнего первого заместителя Алексея Текслера, который курирует в региональном кабмине экономический блок. Однако какого-либо официального подтверждения этой версии на момент написания материала не поступало.

Сама идея разделить функционал и ввести «отдельную» должность председателя правительства области вполне разумна, считает политолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин.

«В целом наличие премьер-министра для такого крупного, развитого, сложного региона, как Челябинская область, вполне уместно. Если бы речь шла о каком-то относительно небольшом субъекте, где социальных, экономически, политических процессов меньше, как и участвующих в них, то, на мой взгляд, вполне уместно совмещение функционала. В любом случае, все полномочия высшего должностного лица и руководителя исполнительной власти остаются за губернатором. Другое дело, что все-таки в крупном субъекте федерации логичнее разделить те функции, которые есть у главы и у председателя правительства. Думаю, что для Челябинской области это разделение хорошо, как и несколько большая субъектность самого правительства и его председателя»,— отметил политолог.

По словам господина Ширинкина, в новой структуре губернатор скорее будет заниматься стратегическими целями — крупнейшими проектами, поисками ресурсов на их реализацию, задачами федерального масштаба, если они затрагивают регион. Правительство же возьмет на себя «текучку» и воплощение принятых решений.

«В любом случае, как именно изменится структура правительства и конкретный функционал его членов, мы увидим в тексте законопроекта»,— подчеркнул Алексей Ширинкин.

Дмитрий Моргулес